Власть

Константин Большаков
28 Апреля, 2018 17:34

Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста

Пенсия.
Источник: Svopi.ru
#Медведев

#пенсия

#реформа
Москва, 28 Апреля - DIXINEWS.

По его словам, время для реформы пришло.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал пенсионную реформу в стране. Как заявил глава правительства в эфире федерального телеканала, она пройдёт в ближайшее время. По словам Медведева, власти намерены закончить дискуссии по этому поводу и перейти к законодательному уровню нововведений.

Он отметил, что по данному вопросу проведена серьёзная экспертиза, поэтому страна на пороге проведения пенсионной реформы. В первую очередь, подчеркнул Медведев, речь идёт об увеличении пенсионного возраста.

- Жизнь, слава богу, изменилась, выросла продолжительность жизни, и это даёт необходимые основания для того, чтобы вернуться к вопросу о пенсионной реформе, - сказал премьер.

Конкретных возрастных планок глава правительства не назвал, но заверил, что решение будет принято аккуратно.

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