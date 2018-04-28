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Константин Большаков
28 Апреля, 2018 17:34
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Пенсия.
Источник: Svopi.ru
Москва, 28 Апреля - DIXINEWS.
По его словам, время для реформы пришло.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал пенсионную реформу в стране. Как заявил глава правительства в эфире федерального телеканала, она пройдёт в ближайшее время. По словам Медведева, власти намерены закончить дискуссии по этому поводу и перейти к законодательному уровню нововведений.
Он отметил, что по данному вопросу проведена серьёзная экспертиза, поэтому страна на пороге проведения пенсионной реформы. В первую очередь, подчеркнул Медведев, речь идёт об увеличении пенсионного возраста.
- Жизнь, слава богу, изменилась, выросла продолжительность жизни, и это даёт необходимые основания для того, чтобы вернуться к вопросу о пенсионной реформе, - сказал премьер.
Конкретных возрастных планок глава правительства не назвал, но заверил, что решение будет принято аккуратно.
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