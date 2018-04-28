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Константин Большаков
28 Апреля, 2018 16:40
Миллионы адресов Amazon разблокированы Роскомнадзором
Амазон.
Источник: Betafinance.ru
Москва, 28 Апреля - DIXINEWS.
Ранее они были внесены в «чёрный список» в рамках борьбы с мессенджером Павла Дурова.
Спустя 2 недели после старта «войны» с мессенджером Telegram на территории РФ Роскомнадзор начал применять выборочную блокировку IP-адресов. Так, в субботу, 28 апреля, в РКН заявили о разблокировке 3 млн адресов Amazon.Речь идёт о подсетях сервиса, уточняет корреспондент ИА «DixiNews».
По словам специалистов ведомства, они выяснили, какие из 3 млн адресов используются Telegram, и теперь будут закрывать их отдельно.
- Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров, - отметили в РКН.
Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля после соответствующего решения суда. Руководство компании отказалось передать российским властям доступ к ключам шифрования.
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