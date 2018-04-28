Медведев задумался об индивидуальных санкциях против американцев

Также глава Кабмина поддержал идею о наказаниях за исполнение антироссийских санкций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что ответные санкции против США должны носить индивидуальный характер в отношении физических и юридических лиц. Такое мнение глава правительства озвучил в эфире федерального телеканала.

По мнению Медведева, в законопроекте об антисанкциях, который рассмотрят депутаты Государственной думы 15 мая, нужно обязательно правило, что по поручению президента или сам глава государства, или правительство, могут вводить индивидуальные ограничения против американских бизнесменов, политиков или компаний.

Кроме того, Дмитрий Медведев положительно высказался насчёт ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Он считает, что санкции против нашей страны направлены на разрушение общественно-политического строя в России.

- Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности, - подчеркнул Медведев.

Напомним, законопроект об антисанкциях, внесённый на рассмотрение в Госдуму спикером нижней палаты парламента Вячеслава Володина и главами фракций, предусматривает запрет на ввоз из-за рубежа спиртной и табачной продукции, некоторых лекарств, продуктов питания и программного обеспечения.