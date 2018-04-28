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Константин Большаков
28 Апреля, 2018 11:53
Военные США окружают Россию
Американский солдат.
Источник: Inforesist.org
Вашингтон, 28 Апреля - DIXINEWS.
Варшава согласилась увеличить присутствие американских солдат.
Америка готова нарастить военный контингент в Польше, заявил глава Пентагона Джеймс Меттис на встрече с министром обороны страны Мариушем Блащаком. По словам Меттиса, руководство США готово провести переговоры с польскими властями по этому поводу.
- Польша – наш союзник по НАТО, - подчеркнул Мэттис, добавив, что Белый дом всегда открыт для дискуссий по поводу увеличения военного контингента.
Глава Пентагона утверждает, что связано наращивание числа солдат по соседству с Россией с необходимостью обеспечения безопасности. Кроме того, власти Польши сами в последние несколько лет просили США прислать новых солдат.
Напомним, в марте 2018 года Польша согласилась разместить на своей территории американские ПРО Patriot. Вооружения начнут поставлять в страну уже в 2022 году.
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