Армия и оружие

Константин Большаков
28 Апреля, 2018 11:53

Военные США окружают Россию

Американский солдат.
Источник: Inforesist.org
#США

#Польша

#НАТО
Вашингтон, 28 Апреля - DIXINEWS.

Варшава согласилась увеличить присутствие американских солдат.

Америка готова нарастить военный контингент в Польше, заявил глава Пентагона Джеймс Меттис на встрече с министром обороны страны Мариушем Блащаком. По словам Меттиса, руководство США готово провести переговоры с польскими властями по этому поводу.

- Польша – наш союзник по НАТО, - подчеркнул Мэттис, добавив, что Белый дом всегда открыт для дискуссий по поводу увеличения военного контингента.

Глава Пентагона утверждает, что связано наращивание числа солдат по соседству с Россией с необходимостью обеспечения безопасности. Кроме того, власти Польши сами в последние несколько лет просили США прислать новых солдат.

Напомним, в марте 2018 года Польша согласилась разместить на своей территории американские ПРО Patriot. Вооружения начнут поставлять в страну уже в 2022 году.

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