Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции

Лидеры стран встретились накануне и не сумели скрыть разногласия.

В пятницу, 27 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон с рабочим визитом, где встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Одной из главных тем беседы политиков стали санкции против РФ, однако были и вопросы, которые стороны не смогли решить.

При этом и Вашингтон, и Берлин высоко оценили эффект от антироссийских санкций, заявила Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с Трампом. По её словам, Германия тесно сотрудничает с представителями Госдепа и Минфина США по поводу ограничительных мер в отношении РФ.

Вместе с этим Меркель подчеркнула, что Берлин поддерживает позицию США о роли России в Сирии. Трамп, напомним, обвинил Москву в поддержке сирийского правительства Башара Асада, войска которого, якобы, применили химическое оружие в городе Дума.

Больших подробностей встречи Меркель не раскрыла, однако ранее сообщалось, что представитель ФРГ попробует «надавить» на Трампа с целью смягчения санкций против России, которые сильно ударили по немецким компаниям.

Также Трамп и Меркель, встреча которых на фоне приезда президента Франции Эммануэля Макрона была достаточно сдержанной, поговорили о проекте «Северный поток – 2», обсудили ядерную сделку с Ираном и отчисления Германии в бюджет НАТО.