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Константин Большаков
28 Апреля, 2018 10:13
Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции
Дональд Трамп и Ангела Меркель.
Источник: Dw.com
Вашингтон, 28 Апреля - DIXINEWS.
Лидеры стран встретились накануне и не сумели скрыть разногласия.
В пятницу, 27 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон с рабочим визитом, где встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Одной из главных тем беседы политиков стали санкции против РФ, однако были и вопросы, которые стороны не смогли решить.
При этом и Вашингтон, и Берлин высоко оценили эффект от антироссийских санкций, заявила Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с Трампом. По её словам, Германия тесно сотрудничает с представителями Госдепа и Минфина США по поводу ограничительных мер в отношении РФ.
Вместе с этим Меркель подчеркнула, что Берлин поддерживает позицию США о роли России в Сирии. Трамп, напомним, обвинил Москву в поддержке сирийского правительства Башара Асада, войска которого, якобы, применили химическое оружие в городе Дума.
Больших подробностей встречи Меркель не раскрыла, однако ранее сообщалось, что представитель ФРГ попробует «надавить» на Трампа с целью смягчения санкций против России, которые сильно ударили по немецким компаниям.
Также Трамп и Меркель, встреча которых на фоне приезда президента Франции Эммануэля Макрона была достаточно сдержанной, поговорили о проекте «Северный поток – 2», обсудили ядерную сделку с Ираном и отчисления Германии в бюджет НАТО.
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