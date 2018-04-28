Политика

Константин Большаков
28 Апреля, 2018 10:13

Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции

Дональд Трамп и Ангела Меркель.
Источник: Dw.com
#Трамп

#Меркель

#санкции
Вашингтон, 28 Апреля - DIXINEWS.

Лидеры стран встретились накануне и не сумели скрыть разногласия.

В пятницу, 27 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон с рабочим визитом, где встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Одной из главных тем беседы политиков стали санкции против РФ, однако были и вопросы, которые стороны не смогли решить.

При этом и Вашингтон, и Берлин высоко оценили эффект от антироссийских санкций, заявила Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с Трампом. По её словам, Германия тесно сотрудничает с представителями Госдепа и Минфина США по поводу ограничительных мер в отношении РФ.

Вместе с этим Меркель подчеркнула, что Берлин поддерживает позицию США о роли России в Сирии. Трамп, напомним, обвинил Москву в поддержке сирийского правительства Башара Асада, войска которого, якобы, применили химическое оружие в городе Дума.

Больших подробностей встречи Меркель не раскрыла, однако ранее сообщалось, что представитель ФРГ попробует «надавить» на Трампа с целью смягчения санкций против России, которые сильно ударили по немецким компаниям.

Также Трамп и Меркель, встреча которых на фоне приезда президента Франции Эммануэля Макрона была достаточно сдержанной, поговорили о проекте «Северный поток – 2», обсудили ядерную сделку с Ираном и отчисления Германии в бюджет НАТО.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Трамп объявил о намерении вывести американские войска из Сирии
Кадыров решил посадить Трампа и Меркель
Трамп рассказал, когда введёт новые антироссийские санкции
Читайте в рубрике:
Лидеры Северной и Южной Кореи договорились о мире
Кремль отказался звать иностранных лидеров на 9 мая
НАТО призвали наказать Россию за Скрипалей и Сирию

В столичных аэропортах вводят новые ограничения для пассажиров
В Дагестане нашли, чем растопить сердце настоящего горца
На Красной площади прошла первая ночная репетиция Парада Победы
Стало известно что подарил глава КНДР лидеру Южной Кореи на первой в истории встрече
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Волгограде на финал «Олимп» Кубка России выдают в одни руки 4 билета
Нижний Новгород, 28 Апреля, 13:43.
Никитин посмотрит второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород»
Москва, 28 Апреля, 13:11.
Медведев задумался об индивидуальных санкциях против американцев
Санкт-Петербург, 28 Апреля, 13:05.
Санкт-петербургский «Динамо» впервые стал обладателем Кубка Петрова
Москва, 28 Апреля, 12:43.
В мэрии предупредили о шквалистом ветре в Москве
Екатеринбург, 28 Апреля, 12:30.
В Екатеринбурге межличностный конфликт закончился смертью двух бизнесменов
Санкт-Петербург, 28 Апреля, 12:20.
Петербуржцы увидят «убийцу авианосцев»
Вашингтон, 28 Апреля, 11:53.
Военные США окружают Россию
Чайковский, 28 Апреля, 11:45.
Новый цех Чайковской птицефабрики начал приносить первый "урожай"
Пермь, 28 Апреля, 11:40.
ФК «Амкар» принимает на своём поле ФК «Спартак»
Новосибирск, 28 Апреля, 10:35.
Две спортсменки из Новосибирска взяли золото и серебро на чемпионате Европы по грэпплингу
Вашингтон, 28 Апреля, 10:13.
Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия