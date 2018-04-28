Лидеры Северной и Южной Кореи договорились о мире

Вражды на Корейском полуострове больше не будет.

В пятницу, 27 апреля, состоялась историческая встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Политики встретились на территории южнокорейской части демилитаризованной зоны. Общение получилось тёплым – больше 30 секунд длилось рукопожатие Ына и Ина.

По итогам встречи главы государств подписали совместную декларацию, а также договорились продолжать работу по полному ядерному разоружению полуострова. Кроме того, стороны решили прекратить вражду уже в 2018 году.

Таким образом, Корейская война подходит к концу, так как Ын и Ин заявили о желании добиваться постоянного и прочного мира в регионе. В ближайшем будущем столицы Северной и Южной Кореи будут соединены железной дорогой.

Мун Чжэ Ин также пригласил Ким Чен Ына в Сеул в любое время и северокорейский лидер принял предложение.

Корейская война началась 25 июня 1950 года. Официального окончания её объявлено не было до сих пор. Конфликт считался опосредованным противостоянием между КНР и СССР и США и их союзниками.