Власть

Константин Большаков
28 Апреля, 2018 08:27

Интернет-омбудсмен предрёк вечную «войну» РКН и Telegram

Telegram.
Источник: Likeni.ru
#Роскомнадзор

#телеграм

#блокировка
Москва, 28 Апреля - DIXINEWS.

По его словам, заблокировать мессенджер просто невозможно.

«Война» между Роскомнадзором и Telegram будет продолжаться вечно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мараничев. По его словам, нынешний механизм блокировок вовсе неэффективен, так как разработчики приложения всегда могут обновить программное обеспечение и обойти запреты. Мараничев отметил, что Telegram является не сайтом, а приложением, потому заблокировать его, блокируя IP-адреса, просто не получится.

- Эта война будет продолжаться вечно даже с учётом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает, - заметил омбудсмен.

Дмитрий Мараничев считает, что лучше бороться не с самим мессенджером, а с незаконным контентом, который распространяют его пользователи.

Напомним, блокировка Telegram по решению Таганского районного суда Москвы началась с середины апреля. Компании уже заявили о возможных миллиардных убытках от действий РКН, так как были задеты IP-адреса «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассников», Google и Amazon.

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