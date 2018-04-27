Эксперты подозревают "Фонтанку.ру" в измене и "сливах"

Сетевую газету "Фонтанка.ру" заподозрили в создании опасной ситуации для россиян путём упоминания персональных данных в публикациях.

Как пишет EurAsia Daily, с таким обвинением против издания выступил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, журналисты уже не один раз совершали подобное. Это он отразил в своей статье "За что воюют питерские "расследователи".

Шурыгин полагает, что сотрудники "Фонтанки" провоцируют приверженцев экстремизма на расправу над отечественными гражданами. В качестве примера эксперт указал публикацию с личными данными погибших в Сирии "вагнеровцев". Обладая этими сведениями, не составит большого труда вычислить информацию о связанных с ними людьми с целью злого умысла.

Стоит отметить, что владельцами интернет-издания выступают бывший руководитель ООО "Газпром социнвест", а ныне - член Госдумы, Борис Пайкин и зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев. Публицист Максим Кононенко, разделяющий опасения военного специалиста, задаётся вопросом - к чему государственным и экономическим деятелям заниматься подобными провокациями?

"Свободолюбивая и неполживая Фонтанка, которая всем нам рассказывает про ЧВК Вагнера, публикует имена погибших бойцов, сопровождая их информацией об адресах, родственниках etc. Что, вообще-то, наводит на этих родственников всяких утырков из ИГИЛ (запрещённой в РФ экстремистской группировки - ред.), а озабоченных мщением. Если у нас в школах истории повторяются как под копирку, то уж опасаться сочувствующих террористам сам бог велел. Я к чему это. Вот господа „экс-руководитель ООО "Газпром социнвест", депутат Госдумы Борис Пайкин и замглавы правления "Газпрома" Валерий Голубев“ — они вообще в курсе, что контролируемое ими издание подвергает ни в чем не повинных людей опасности прижизненно потерять голову от ножа обдолбанного дурака в черной балаклаве? Ну, если не догадываются — то вот, я указываю на, так сказать, недостатки в пробирной палатке", - резюмировал Кононенко.

По мнению секретаря ЦК Объединённой коммунистической партии и экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, всё дело далеко не в измене или иностранных кознях. Оплошность петербургского издания кроется в более прозаичных факторах - корыстолюбии и наживы отдельных журналистов.

Бывшая чиновница-парламентарий обращает внимание на любовь "Фонтанки" к сливам информации, касающейся военных структур и спецслужб, невзирая на свой статус "городской " и "независимой" газеты. Она полагает это "давним и испытанным методом подработки".

"Чьи интересы oбшивает питерская интернет-газетка, пoсвятившая, например, тoй же „ЧВК Вагнера“ за непoлные три гoда бoлее 20 публикаций, бoлее напoминающие банальный слив, этo ещё вoпрoс, — купившие „Фoнтанку“ зампредседателя правления Газпрoма Валерий Гoлубев и депутат Гoсдумы oт ЛДПР Бoрис Пайкин раньше ничем пoдoбным не занимались, и хoтелoсь бы знать их oтнoшение к прoисхoдящему, ведь кoгда делo касается публикации в oткрытoм дoступе данных, мoгущих пoвлечь за сoбoй гибель челoвека, и представляющих угрoзу егo близким, журналистика уже перестаёт быть журналистикoй", - подчеркнула Митина.

Эксперт Владислав Шурыгин полагает, что к данной ситуации не имеют отношения непосредственные владельцы "Фонтанки". Он указывает на управление редакционной политикой издания со стороны прежнего владельца Андрея Константинова. Именно с его подачи, отмечает публицист, газета в настоящее время выступает в качестве трибуны для либеральных выступлений весьма агрессивного толка.