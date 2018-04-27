В Гидрометцентре озвучили сроки начала купального сезона

Специалисты Гидрометцентра России оценили примерные сроки повышения температуры воды в подмосковных реках.

Об этом стало известно из заявления главы ведомства Романа Вильфанда. По его словам, уже к концу мая показатели температуры составят от 18 до 19 градусов.

"Я начну купаться с конца мая, потому что температура воды достигнет 18-19 градусов, а в середине июня, температура, по нашим оценкам, достигнет 20-22 градусов", - подчеркнул эксперт.

Вильфанд обратил внимание на быстрое потепление воды в реках и озёрах, в то время как в морях обычно повышение температуры происходит намного медленнее.

Глава Гидрометцентра РФ отметил, что Азовское море, к примеру, требует меньше времени для полноценного прогрева в отличие от Чёрного. В Крыму ещё в июле вода вряд ли прогреется выше 22 градусов, в то время как азовские потоки к тому моменту достигнут температуры в 25 градусов.