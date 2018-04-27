В московских аэропортах запретили сидеть на полу и спать на лавках

Ограничения начнут действовать сразу в трёх авиагаванях.

Депутаты Московской областной думы приняли в местный кодекс об административных нарушениях ряд поправок, который вносит ограничения на поведение в аэропортах.

Так, отныне в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский нельзя делать следующие вещи: спать или просто лежать на лавках, предназначенных для пассажиров, сидеть на полу или ступенях в терминале, слушать музыку с гаджетов через динамики, оставлять багаж на креслах в зале ожидания или на ступеньках эскалатора, переодеваться или мыться в туалете.

За нарушение вышеуказанных правил предусмотрен административный штраф. Он составит от 100 до 500 рублей.

Как заявили в пресс-службе аэропорта Внуково, где требования пока не действуют, они не против ввести такие же ограничительные меры. Всё это делается, по словам представителя Внуково, для борьбы с лицами без определённого места жительства.

- Данные правила, в первую очередь, должны распространяться на людей вот этой категории, - заявила начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина. – Думаю, здесь не будет доходить до абсурда.