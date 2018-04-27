Политика

Константин Большаков
27 Апреля, 2018 14:05

Кремль отказался звать иностранных лидеров на 9 мая

Парад Победы в Москве.
Источник: Elitefon.ru
#Кремль

#9мая

#ПарадПобеды
Москва, 27 Апреля - DIXINEWS.

Песков заявил, что Парад Победы и так открыт для всех желающих.

В Кремле не планируют приглашать на Парад Победы 9 мая в Москве лидеров иностранных стран и правительств. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данное мероприятие открыто для всех желающих.

- На 9 мая специальных приглашений нет, туда приезжают те, кто так или иначе хочет присутствовать на этом параде, - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также добавил, что власти представляли много открытых приглашений, однако специального присутствия зарубежных лидеров в протоколе на День Победы не планируется.

В 2017 году единственным иностранным президентом на Параде Победы оказался лидер Молдавии Игорь Додон. По его словам, он получил соответствующее приглашение от президента РФ Владимира Путина.

В нынешнем году Парад Победы стартует традиционно в 10 часов по московскому времени на Красной площади. А вечером в столице будут праздничные салюты на более чем тридцати площадках.

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