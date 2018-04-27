Активист ОНФ раскрыл серьёзные нарушения в работе ЗАО" Управление отходами"

Президент РФ Владимир Путин ещё около трёх лет назад выступил с заявлением о необходимости разбирательства с ситуацией, сложившейся вокруг ЗАО "Управление отходами".

Как пишет издание "СоцИнформБюро", в первую очередь глава государства имел в виду ситуацию, когда руководство организации решило на необоснованных началах в 16 раз завысить тарифы на утилизацию твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, полигон не обладал лицензией для работы.

По указу президента должны были быть проведены необходимые проверки в данном направлении. С того времени фактически ничего не изменилось - тарифы лишь продолжили свой рост. Это спровоцировало повышение тарифов других представителей рынка.

Информационный портал "Regnum" сообщил в январе о проведении чувашским УФАС исследования на рынке оказания услуг временного накопления ТБО 4-5 класса опасности. Ведомство выявило доминирование ЗАО "Управление отходами" в Чебоксарах, Новочеркасске и Чебоксарском районе с 1 января 2016 года. Это отражает выписка на официальном сайте УФАС.

Стоит отметить, что представители УФАС не обладают какими-либо инструментами, необходимыми для воздействия в случае нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство вправе лишь направить ряд соответствующих документов в прокуратуру, однако это не означает какого-нибудь противодействия.

По словам члена чувашского штаба ОНФ Владислава Солдатова, прокуратура первоначально сразу после заявления Путина в бодром порядке начала проверки.

"Признали даже необоснованное завышение цены на услуги и потребовали возместить населению 114 миллионов рублей. Однако ЗАО "Управление отходами" оспорило данное требование в суде по вполне формальной причине – прокуратура не указала список лиц, кому именно необходимо возместить эти 114 миллионов. И всё, на этом все и закончилось, прокуратура дальнейших шагов не предпринимает", - подчеркнул он.

Ситуация несколько затянулась и прокурора сменил новых деятель, который ещё не приступал к решению проблемы.

Солдатов также обратил внимание на многочисленные нарушения в сортировке мусора на полигоне, которые выявила группа экспертов ОНФ. Он в личном порядке присутствовал при фиксации нарушений.

"В ходе независимой проверки нам удалось внедрить своего человека в "Управление отходами", который до тех пор, пока его не вычислили и не уволили, рассказывал нам о том, что конкретно происходит на предприятии, мы его конечно через суд восстановили, но его теперь не допускают до работы. В частности, нам стало известно, что персонал, который работал на мусоросортировочном цикле, нанимался только в преддверии прокурорских проверок или же перед визитом наших депутатов с инспекцией. В остальные дни ни о какой сортировке мусора не шло и речи. Мы всерьез обеспокоены такой ситуацией. Ведь помимо того, что увеличились тарифы, а обращение с отходами осталось на прежнем – невысоком - уровне, предприятие, как инвестор, пользуется большими преференциями", - сообщил специалист.