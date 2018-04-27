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Константин Большаков
27 Апреля, 2018 12:35
Роскомнадзор объяснил блокировку адресов «Вконтакте» и «Яндекса»
Роскомнадзор.
Источник: Shakhty.su
Москва, 27 Апреля - DIXINEWS.
Причина произошедшей ночью блокировки оказалась банальна.
В Роскомнадзоре оправдались за ночную блокировку IP-адресов социальной сети «Вконтакте», «Яндекса» и других популярных сервисов. Как сообщили представители ведомства, всё это произошло случайно.
По словам специалистов, попадание отдельных IP-адресов в реестр «связано с технологическими особенностями работы системы».
- Операторам связи данные адреса для блокировки не направлялись, - отметили в РКН.
Конкретную причину ошибки не уточнили. Однако ряд СМИ заметил, что адреса были опубликованы в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую обязаны использовать российские операторы связи.
Напомним, блокировка ряда IP-адресов произошла в ночь на 26 апреля. Пострадали, помимо «Вконтакте» и «Яндекса», «Одноклассники», Twitter и Facebook.
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