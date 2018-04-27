Роскомнадзор объяснил блокировку адресов «Вконтакте» и «Яндекса»

Причина произошедшей ночью блокировки оказалась банальна.

В Роскомнадзоре оправдались за ночную блокировку IP-адресов социальной сети «Вконтакте», «Яндекса» и других популярных сервисов. Как сообщили представители ведомства, всё это произошло случайно.

По словам специалистов, попадание отдельных IP-адресов в реестр «связано с технологическими особенностями работы системы».

- Операторам связи данные адреса для блокировки не направлялись, - отметили в РКН.

Конкретную причину ошибки не уточнили. Однако ряд СМИ заметил, что адреса были опубликованы в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую обязаны использовать российские операторы связи.

Напомним, блокировка ряда IP-адресов произошла в ночь на 26 апреля. Пострадали, помимо «Вконтакте» и «Яндекса», «Одноклассники», Twitter и Facebook.