В Москве впервые показали «Терминаторов» и «Корсаров»

Это произошло на ночной репетиции перед Парадом Победы.

В ночь на 27 апреля на Красной площади в Москве прошла репетиция Парада Победы, в которой приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и 150 единиц вооружения и современной военной техники.

В составе механизированной военной колоны впервые по столице прошли новейшие образцы техники. Речь идёт о боевой машине поддержки танков «Терминатор», беспилотниках «Корсар» и «Котран», боевом многофункциональном комплексе «Уран-9» и робототехническом комплексе разминирования «Уран-6».

Всего же в колонне проехали более 120 единиц техники, среди них были «Искандер-М», «Ярс», «Ракушка», «Бумеранг» и «Тайфун-К», «Армата», «Тигр».

Помимо современной техники, на репетиции появился и легендарный танк Т-34. Генеральная проверка военных пройдёт уже 6 мая – всего за несколько суток до Дня Победы.