Политика

Константин Большаков
27 Апреля, 2018 09:00

НАТО призвали наказать Россию за Скрипалей и Сирию

Борис Джонсон.
Источник: Sabreakingnews.co.za
#Скрипаль

#Сирия

#Джонсон
Лондон, 27 Апреля - DIXINEWS.

Глава британского МИД просит НАТО обсудить поведение РФ.

НАТО должно призвать Россию к ответу за безрассудное и дестабилизирующее поведение, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Такое заявление чиновник сделал накануне встречи глав МИД стран Североатлантического альянса.

Как заявил Джонсон, НАТО уже продемонстрировало способность к сплочённым действиям после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и якобы проведённой в Сирии химической атакой правительственными войсками Башара Асада.

- Мы должны привлечь Россию к ответственности за безрассудное и дестабилизирующее поведение, - подчеркнул британский министр.

Также Борис Джонсон назвал нынешнюю встречу глав МИД стран НАТО «ключевым моментом» для обсуждения действий России со всеми союзниками.

Напомним, после отравления Скрипалей Лондон сразу же обвинил в произошедшем РФ, несмотря на отсутствие доказательств. После этого последовал скандал с высылкой дипломатов с обеих сторон, Великобританию поддержали США и ряд других западных стран.

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