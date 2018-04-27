Власть

Константин Большаков
27 Апреля, 2018 08:45

Роскомнадзор запретил IP-адреса «Вконтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

"Вконтакте".
Источник: Playground.ru
#Роскомнадзор

#телеграм

#соцсети
Москва, 27 Апреля - DIXINEWS.

Всё это происходит из-за продолжающейся борьбы ведомства с Telegram.

Сотрудники Роскомнадзора в ночь на 27 апреля внесли в реестр запрещённых сайтов ряд IP-адресов социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook и поисковика «Яндекс». Кроме того, под раздачу в ходе борьбы с Telegram вновь попали Amazon, Microsoft и Google.

В результате пользователи сервисов испытали проблемы с подключением к ряду сайтов, в том числе к «Вконтакте». Всего же в выгрузке адресов РКН оказалось более 180 IP-адресов.

Однако, что это было – ошибка или Роскомнадзор просто перестарался, неизвестно. Ведь всего через два часа указанные адресы были исключены из списка запрещённых и разблокированы.

Накануне, напомним, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отказался комментировать возможные миллиардные убытки компаний от блокировки Telegram и заявил, что мессенджер у него работает.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
ВЦИОМ выяснили уровень поддержки Telegram среди россиян
Путину доложили о ситуации с блокировкой Telegram
РКН разрешил пользоваться Telegram и пригрозил блокировкой Facebook
Читайте в рубрике:
Роскомнадзор объяснил блокировку адресов «Вконтакте» и «Яндекса»
Дворкович проигнорировал миллиардные убытки компаний из-за блокировки Telegram
Россия будет бороться с дискриминацией своих СМИ

Грузинский наемник назвал ответственного за трагедию в доме профсоюзов в Одессе
Зампостпреда Сирии при ОЗХО: «Химатака» может быть связана с загадочным отравлением Скрипалей
Выдающийся врач Леонид Рошаль празднует 85-летие
Заседание Совета законодателей Российской Федерации
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азаров решил стать полноценным губернатором
Нижний Новгород, 27 Апреля, 13:10.
В Нижегородской области обнаружены тела обгоревших детей
Москва, 27 Апреля, 12:35.
Роскомнадзор объяснил блокировку адресов «Вконтакте» и «Яндекса»
Стерлитамак, 27 Апреля, 12:25.
Адвокат школьника, устроившего резню в Стерлитамаке, просит о домашнем аресте
Чебоксары, 27 Апреля, 12:02.
Активист ОНФ раскрыл серьёзные нарушения в работе ЗАО" Управление отходами"
Москва, 27 Апреля, 11:59.
В Москве впервые показали «Терминаторов» и «Корсаров» (ВИДЕО)
Казань, 27 Апреля, 11:25.
В Казани погиб инспектор ДПС, преследовавший нарушителя ПДД
Воронеж, 27 Апреля, 10:41.
Воронежские предприятия накажут за существенный вред окружающей среде
Ростов-на-Дону , 27 Апреля, 10:25.
В Ростове состоится фестиваль по экстремальным видам спорта
Екатеринбург, 27 Апреля, 10:18.
Апрельский снег не позволил провести в Екатеринбурге субботники
Омск, 27 Апреля, 09:53.
Омский губернатор раздаст подарки ветеранам ВОВ
Красноярск, 27 Апреля, 09:29.
Власти Красноярска объявили протестующих бизнесменов вне закона
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия