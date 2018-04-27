Роскомнадзор запретил IP-адреса «Вконтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

Всё это происходит из-за продолжающейся борьбы ведомства с Telegram.

Сотрудники Роскомнадзора в ночь на 27 апреля внесли в реестр запрещённых сайтов ряд IP-адресов социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook и поисковика «Яндекс». Кроме того, под раздачу в ходе борьбы с Telegram вновь попали Amazon, Microsoft и Google.

В результате пользователи сервисов испытали проблемы с подключением к ряду сайтов, в том числе к «Вконтакте». Всего же в выгрузке адресов РКН оказалось более 180 IP-адресов.

Однако, что это было – ошибка или Роскомнадзор просто перестарался, неизвестно. Ведь всего через два часа указанные адресы были исключены из списка запрещённых и разблокированы.

Накануне, напомним, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отказался комментировать возможные миллиардные убытки компаний от блокировки Telegram и заявил, что мессенджер у него работает.