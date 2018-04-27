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Константин Большаков
27 Апреля, 2018 08:30
Японский министр экономики рассказал о поездке в Россию
Хиросигэ Сэко.
Источник: Scoopnest.com
Москва, 27 Апреля - DIXINEWS.
Чиновник собирается прибыть в нашу страну в ближайшее время.
28 и 29 апреля с рабочим визитом в России будет находиться глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Об этом сам чиновник рассказал, выступая на пресс-конференции в Токио.
- Мой визит в Россию пройдёт с 28 по 29 апреля, - сказал Сэко, добавив, что его цель – подтверждение плана экономического сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, поездка японского министра подготовит «почву» для встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая должна состояться в мае 2018 года.
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