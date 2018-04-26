В РПЦ хотят учить теологии в вузах, чтобы бороться с религиозными экстремизмом

Противодействием радикализму на религиозной почве может послужить преподавание теологии в отечественных вузах.

Соответствующее мнение озвучено ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ митрополитом Волоколамским Иларионом. По его словам, преподавание должно быть при этом организовано в соответствии с государственным требованием к научным дисциплинам.

"Религиозных террористов не бывает. Бывают террористы, которые свои преступные мысли прикрывают религиозными лозунгами и религиозной риторикой… Если бы на общегосударственном уровне в должном объеме было бы поставлено преподавание теологии в вузах, то не было бы таких феноменов, как Варвара Караулова, как другие студентки и студенты, которые заражены идеологией ваххабизма, исламизма", - считает митрополит.

Церковный деятель отмечает, что распространение было бы остановлено, так как каждый студент был бы в полной мере осведомлён об аспектах исламской религии. Множество злодеяний, произошедших под лозунгами ислама, не имеют отношения к проповедуемым в действительности вещам.

Стоит отметить, что теологию признали в качестве научной дисциплины в рамках Высшей аттестационной комиссии в 2015 году. В 2016 году уже сформировали советы диссертационного и экспертного порядка.

Первую аттестацию по теологической дисциплине защитили летом 2017 года.