Власть

Константин Большаков
26 Апреля, 2018 15:53

Дворкович проигнорировал миллиардные убытки компаний из-за блокировки Telegram

Аркадий Дворкович.
Источник: Kuznya.info
#Дворкович

#телеграм

#убытки
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.

Отвечать на вопрос журналистов по существу чиновник не стал.

В четверг, 26 апреля, журналисты попросили вице-премьера РФ Аркадия Дворковича прокомментировать ранее опубликованную информацию о возможных миллиардных убытках компаний, связанных с блокировкой мессенджера Telegram. Однако высокопоставленный чиновник не стал отвечать по существу, ошарашив всех ответом о работе приложения.

- А у меня работает (Telegram – прим. ред.) – заявил Дворкович на вопрос об убытках.

Тогда вице-премьера спросили, раз у него Telegram работает, продолжает ли он пользоваться мессенджером, однако Дворкович предпочёл промолчать.

Ранее федеральные СМИ опубликовали мнение экспертов, которые заявили, что при худшем раскладе из-за запрета Telegram российские компании могут потерять порядка 1 млрд долларов. А общие потери, в том числе и зарубежных фирм, из-за действий Роскомнадзора могут привести к убыткам в размере 2 млрд долларов.

Напомним, блокировка Telegram на территории РФ началась 16 апреля после решения Таганского районного суда Москвы. Это произошло из-за того, что руководство мессенджера не передало российским властям доступ к ключам шифрования.

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