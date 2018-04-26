Дворкович проигнорировал миллиардные убытки компаний из-за блокировки Telegram

Отвечать на вопрос журналистов по существу чиновник не стал.

В четверг, 26 апреля, журналисты попросили вице-премьера РФ Аркадия Дворковича прокомментировать ранее опубликованную информацию о возможных миллиардных убытках компаний, связанных с блокировкой мессенджера Telegram. Однако высокопоставленный чиновник не стал отвечать по существу, ошарашив всех ответом о работе приложения.

- А у меня работает (Telegram – прим. ред.) – заявил Дворкович на вопрос об убытках.

Тогда вице-премьера спросили, раз у него Telegram работает, продолжает ли он пользоваться мессенджером, однако Дворкович предпочёл промолчать.

Ранее федеральные СМИ опубликовали мнение экспертов, которые заявили, что при худшем раскладе из-за запрета Telegram российские компании могут потерять порядка 1 млрд долларов. А общие потери, в том числе и зарубежных фирм, из-за действий Роскомнадзора могут привести к убыткам в размере 2 млрд долларов.

Напомним, блокировка Telegram на территории РФ началась 16 апреля после решения Таганского районного суда Москвы. Это произошло из-за того, что руководство мессенджера не передало российским властям доступ к ключам шифрования.