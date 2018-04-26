Россию призвали не бряцать оружием у дверей соседей

Так в Латвии отреагировали на учения российских военных.

Латвийские власти раскритиковали российских военных за проведение учений в Балтийском море. Так, министр обороны страны Раймонд Бергманис призвал РФ перестать «бряцать оружием у дверей соседей».

По словам главы Минобороны Латвии, российские военные проводят учения в зоне с активной коммерческой деятельностью, из-за чего самолётам и кораблям приходиться объезжать опасные районы. А закрытие районов, утверждаете Бергманис, занимает, в среднем, 3 три дня по 12 часов.

- У российской стороны возникли бы вопросы, если бы мы отправились в эксклюзивную коммерческую зону России и стали там стрелять, - заявил латвийский министр. – Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей?

Бергманис считает, что никакой военной необходимости в таких учениях со стороны российского Минобороны нет, и добавил, что обстановка в самой Латвии остаётся безопасной.

Ранее, напомним, латвийские власти намеревались выяснить у РФ, почему Москва дважды резервировала время для проведения учений в Балтийском море на территории экономической зоны Латвии, однако так и не провела их.