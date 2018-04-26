Криминал

Виктория Грей
26 Апреля, 2018 13:15

Аптеки Москвы незаконно продавали сильнодействующие препараты

Восемь уголовных дел возбудили по факту продажи сильнодействующих препаратов без рецепта
Источник: riac34.ru
#аптеки

#Москва

#сильнодействующиепрепараты
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.

38 аптек столицы продавали лекарства без рецептов и кассовых чеков.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, в Москве по сети аптек прошёл рейд специалистов управления по обороту наркотиков, в результате которого была пресечена деятельность лиц, которые подозреваются в торговле сильнодействующих лекарственных препаратов.

Все препараты продавали с наценкой от 550 до 1500%, зарабатывая за сутки более 5 миллионов рублей.

Стражи порядка изъяли свыше 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, компьютерные системные блоки, денежные средства и документы этих аптек.

Также были задержаны лидеры и участники преступной группы. Возбуждено 8 уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Крупнейшие сети аптек ожидает масштабное сокращение
Читайте в рубрике:
Следственные органы назвали точное число погибших в ТРЦ «Зимняя Вишня»
В Башкирии подросток напал с ножом на учителя и одноклассников и поджёг класс информатики
На бывшего начальника УМВД по Томской области завели два уголовных дела

Названа стоимость майского шашлычного набора
Каждая четвертая автозапчасть в России оказалась бракованной
Легенды футбола России провели невероятный матч на высоте 2 тысяч метров
Более $6 млрд выделят международные доноры для помощи сирийцам
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атмосферное давление в Москве приблизилось к историческому рекорду
Москва, 26 Апреля, 16:17.
В РПЦ хотят учить теологии в вузах, чтобы бороться с религиозными экстремизмом
Москва, 26 Апреля, 15:53.
Дворкович проигнорировал миллиардные убытки компаний из-за блокировки Telegram
Казань, 26 Апреля, 15:51.
В Казани открыли татарский ТЮЗ в новом здании
Казань, 26 Апреля, 15:27.
Глава Татарстана почтил память убитого посла РФ в Турции
Омск, 26 Апреля, 15:20.
В Омске задержана пенсионерка-наркодилерша
Пермь, 26 Апреля, 15:13.
Мотовилихинский район остаётся без руководства
Москва, 26 Апреля, 14:40.
Россию призвали не бряцать оружием у дверей соседей
Санкт-Петербург, 26 Апреля, 14:15.
7 часов длился матч питерских «СКА-Нева» и «Динамо»
Нижний Новгород, 26 Апреля, 13:31.
Никитин рассказал Путину о развитии Нижегородской области
Москва, 26 Апреля, 13:15.
Аптеки Москвы незаконно продавали сильнодействующие препараты
Челябинск, 26 Апреля, 12:31.
В Челябинской больнице из-за реорганизации появилась колоссальная очередь
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия