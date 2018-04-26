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Виктория Грей
26 Апреля, 2018 13:15
Аптеки Москвы незаконно продавали сильнодействующие препараты
Восемь уголовных дел возбудили по факту продажи сильнодействующих препаратов без рецепта
Источник: riac34.ru
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.
38 аптек столицы продавали лекарства без рецептов и кассовых чеков.
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, в Москве по сети аптек прошёл рейд специалистов управления по обороту наркотиков, в результате которого была пресечена деятельность лиц, которые подозреваются в торговле сильнодействующих лекарственных препаратов.
Все препараты продавали с наценкой от 550 до 1500%, зарабатывая за сутки более 5 миллионов рублей.
Стражи порядка изъяли свыше 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, компьютерные системные блоки, денежные средства и документы этих аптек.
Также были задержаны лидеры и участники преступной группы. Возбуждено 8 уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
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