Политика

Константин Большаков
26 Апреля, 2018 12:27

В Москву на переговоры прилетели руководители Армении

Эдвард Налбандян.
Источник: Tert.am
#дипломаты

#переговоры

#Армения
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.

Первые лица страны должны встретиться с российскими высокопоставленными чиновниками.

Источники в российских дипломатических кругах заявили, что в Москву на переговоры прибыли глава министерства иностранных дел Эдвард Налбандян и первый вице-премьер Армении Армен Геворкян.

По заявлению источника, глава армянского МИД прибыл в Россию накануне, 25 апреля. С кем он проводит встречи – не уточняется, однако известно, что Налбандян находится в Москве из-за политического кризиса в Армении.

- Глава МИД Армении прибыл в Москву накануне вечером. На сегодня запланирован ряд его встреч с российскими официальными лицами, - отметил источник.

Геворкян же прибыл в Москву лишь сегодня, 26 апреля. Он примет участие в переговорах, но те же ли это переговоры, что и у главы МИД Армении, в пресс-службе политика не уточнили.

Напомним, после протестов в Ереване в отставку подал премьер-министр страны Серж Саргсян, который, согласно новому законодательству, являлся фактическим руководителем государства. До этого он также с 2008 по 2018 года являлся президентом Армении.

В Кремле смену власти в Армении не стали сравнивать с событиями в Украине, с так называемым «Евромайданом», и отметили, что это дело «исключительно наших армянских друзей».

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