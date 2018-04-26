Армия и оружие

Константин Большаков
26 Апреля, 2018 11:24

В Вашингтоне не хотят верить, что Россия заполучила американские «Томагавки»

Пентагон.
Источник: News.vse42.ru
#Пентагон

#Сирия

#ракеты
Вашингтон, 26 Апреля - DIXINEWS.

«Умные» ракеты уже изучают наши специалисты, а в Пентагоне продолжают называть это дезинформацией.

Представленные накануне российским Генштабом обломки американских крылатых ракет «Томагавк», переданные сирийскими военными Москве, не настоящие, а заявления РФ являются дезинформацией. По крайней мере, так заявили в Пентагоне.

Как заявил представитель Пентагона Эрик Паон, американская сторона «не видела доказательств, подтверждающих правдивость слов» Генштаба РФ, кроме как заявлений государственных СМИ.

- Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сири, - уверен Паон.

Напомним, обломки американских, а также французских и британских ракет, выпущенных 14 апреля по Сирии, были представлены Генштабом накануне, 25 апреля. У ракет сохранились, в том числе, и части двигателей.

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