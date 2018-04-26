Политика

Константин Большаков
26 Апреля, 2018 11:03

В Германии заявили об огромных потерях от антироссийских санкций

Берлин.
Источник: Epomiru.com
#США

#Германия

#санкции
Берлин, 26 Апреля - DIXINEWS.

Немецкие компании продолжают терять деньги из-за политики США.

Российско-германская внешнеторговая палата опубликовала заявление, в котором оценивается ущерб от антироссийских санкций для немецких компаний. При наихудшем сценарии развития ситуации потери могут превысить один миллиард евро.

Как сказано в сообщении, только в текущем финансовом году Германия может потерять до 377 млн евро. Среднесрочные потери достигнут 820 млн евро, и это только по оптимистичным оценкам. А по наихудшему сценарию немецкие фирмы, работающие с российскими компаниями, из-за санкций против нашей страны могут потерять около 1,5 млрд евро.

В палате также отметили, что немецкие компании ощущают «прямое воздействие санкций» при работе с российскими фирмами и гражданами, попавшими в «чёрный список» Вашингтона.

Напомним, ранее из-за давления бизнесменов власти ФРГ собирались обсудить с президентом США Дональдом Трампу отмену антироссийских санкций для Германии.

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