Россия будет бороться с дискриминацией своих СМИ

Власти страны уверены, что против наших журналистов ведётся борьба в ряде стран.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что российские чиновники разрабатывают меры по борьбе с нечистоплотной конкуренцией западных средств массовой информации, которые, по словам чиновника, нередко дискриминируют российские издания.

Волин уверен, что в ряде западных стран намеренно занимаются дискриминацией российских СМИ, чтобы не допустить до общественности иной точки зрения.

- Речь о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определённой популярностью или влиянием, по сути дела, это нечистоплотная конкуренция, - отметил заместитель министра.

Он также подтвердил, что сейчас российские власти работают над методами, позволяющими бороться с таким противодействием.