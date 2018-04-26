Власть

Константин Большаков
26 Апреля, 2018 09:13

Россия будет бороться с дискриминацией своих СМИ

Журналисты.
Источник: Huffingtonpost.com
#СМИ

#журналисты

#МинкомсвязиРоссии
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.

Власти страны уверены, что против наших журналистов ведётся борьба в ряде стран.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что российские чиновники разрабатывают меры по борьбе с нечистоплотной конкуренцией западных средств массовой информации, которые, по словам чиновника, нередко дискриминируют российские издания.

Волин уверен, что в ряде западных стран намеренно занимаются дискриминацией российских СМИ, чтобы не допустить до общественности иной точки зрения.

- Речь о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определённой популярностью или влиянием, по сути дела, это нечистоплотная конкуренция, - отметил заместитель министра.

Он также подтвердил, что сейчас российские власти работают над методами, позволяющими бороться с таким противодействием.

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