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Константин Большаков
26 Апреля, 2018 09:13
Россия будет бороться с дискриминацией своих СМИ
Журналисты.
Источник: Huffingtonpost.com
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.
Власти страны уверены, что против наших журналистов ведётся борьба в ряде стран.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что российские чиновники разрабатывают меры по борьбе с нечистоплотной конкуренцией западных средств массовой информации, которые, по словам чиновника, нередко дискриминируют российские издания.
Волин уверен, что в ряде западных стран намеренно занимаются дискриминацией российских СМИ, чтобы не допустить до общественности иной точки зрения.
- Речь о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определённой популярностью или влиянием, по сути дела, это нечистоплотная конкуренция, - отметил заместитель министра.
Он также подтвердил, что сейчас российские власти работают над методами, позволяющими бороться с таким противодействием.
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