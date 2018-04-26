Американцы захватили здание Генконсульства РФ в Сиэтле

В России уже назвали этот инцидент грубейшим нарушением.

В здание генерального консульства РФ в Сиэтле без предупеждения проникли американские чиновники. О произошедшем заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, ситуация является настоящим захватом здания.

- Редкое зрелище – государственный рейдерский захват, - сказала Захарова.

Как уточнил заведующий консульским отделом посольства РФ в США Николай Пукалов, американцы проникли в резиденцию генконсула России в Сиэтле, взломав замок.

- Это нарушение всех дипломатических и консульских конвенций, а также законодательства США, охраняющего права частной собственности, - сказал дипломат.

В свою очередь представитель американского МИД Хизер Науэрт опровергла заявления о рейдерских захватах. Сотрудники Госдепа, по её словам, прошлись по зданию, чтобы убедиться, что оно освобождено – российским дипломатам давали срок до 24 апреля.

- Никакого вторжения, лишь твёрдый и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России, - написала Науэрт.