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Константин Большаков
26 Апреля, 2018 08:43
Американцы захватили здание Генконсульства РФ в Сиэтле
Флаг РФ.
Источник: Vladtime.ru
Москва, 26 Апреля - DIXINEWS.
В России уже назвали этот инцидент грубейшим нарушением.
В здание генерального консульства РФ в Сиэтле без предупеждения проникли американские чиновники. О произошедшем заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, ситуация является настоящим захватом здания.
- Редкое зрелище – государственный рейдерский захват, - сказала Захарова.
Как уточнил заведующий консульским отделом посольства РФ в США Николай Пукалов, американцы проникли в резиденцию генконсула России в Сиэтле, взломав замок.
- Это нарушение всех дипломатических и консульских конвенций, а также законодательства США, охраняющего права частной собственности, - сказал дипломат.
В свою очередь представитель американского МИД Хизер Науэрт опровергла заявления о рейдерских захватах. Сотрудники Госдепа, по её словам, прошлись по зданию, чтобы убедиться, что оно освобождено – российским дипломатам давали срок до 24 апреля.
- Никакого вторжения, лишь твёрдый и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России, - написала Науэрт.
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