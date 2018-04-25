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Константин Большаков
25 Апреля, 2018 16:43
Кремль опроверг причастность к лишению Фейгина статуса адвоката
Марк Фейгин.
Источник: Bigplanet.media
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.
Власти заявили, что подобными вещами не занимаются.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность Кремля к лишению Марка Фейгина статуса адвоката. По словам Пескова, это не в компетенции Кремля.
- Подобные решения принимаются не в Кремле, это не прерогатива Кремля, и мы, соответственно, никак не может это прокомментировать, - заявил журналистам Дмитрий Песков в среду, 25 апреля.
Ранее сам Фейгин подтвердил информацию о потере статуса адвоката.
- Итак, меня лишили статуса адвоката, - написал он на своей странице в твиттере.
Напомним, Марк Фейгин – известный адвокат, который представлял в судах интересы многих скандальных личностей: от группы Pussy Riot до Надежды Савченко. Лишить его адвокатского статуса решили в совете адвокатской палаты Москвы.
Жалобу на Фейгина написала адвокат Сталина Гуревич. Она обвинила Фейгина в неподобающих высказываниях в её адрес и адрес её доверителя, блогера Анатолия Шария. Кроме того, совет выяснил, что ранее Фейгин успел нарушить нормы профессиональной этики, оскорбив с нецензурной бранью адвоката Илью Новикова и других лиц.
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