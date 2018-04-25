Кремль опроверг причастность к лишению Фейгина статуса адвоката

Власти заявили, что подобными вещами не занимаются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность Кремля к лишению Марка Фейгина статуса адвоката. По словам Пескова, это не в компетенции Кремля.

- Подобные решения принимаются не в Кремле, это не прерогатива Кремля, и мы, соответственно, никак не может это прокомментировать, - заявил журналистам Дмитрий Песков в среду, 25 апреля.

Ранее сам Фейгин подтвердил информацию о потере статуса адвоката.

- Итак, меня лишили статуса адвоката, - написал он на своей странице в твиттере.

Напомним, Марк Фейгин – известный адвокат, который представлял в судах интересы многих скандальных личностей: от группы Pussy Riot до Надежды Савченко. Лишить его адвокатского статуса решили в совете адвокатской палаты Москвы.

Жалобу на Фейгина написала адвокат Сталина Гуревич. Она обвинила Фейгина в неподобающих высказываниях в её адрес и адрес её доверителя, блогера Анатолия Шария. Кроме того, совет выяснил, что ранее Фейгин успел нарушить нормы профессиональной этики, оскорбив с нецензурной бранью адвоката Илью Новикова и других лиц.