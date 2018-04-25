Стала известна позиция России в рейтинге свободы слова

Международная организация "Репортёры без границ" составили рейтинг государств мира по уровню свободы слова в 2017 году.

Согласно мнению экспертов организации, Российская Федерация достойна 148 позиции в списке. Рядом разместили Камбоджу - на 142 месте, Венесуэлу - на 143 месте, Мексику - на 147 месте, Демократическую республику Конго - на 154 месте.

Последнюю позицию в рейтинге отвели Северной Корее.

Четвёрка государств, обладающих наиболее благополучной ситуацией в сфере журналистики по мнению "Репортёров без границ", сформирована Норвегией, Швецией, Нидерландами, Финляндией.

В то же время аналогичный рейтинг составили представители независимой структуры World Justice Project. В данном перечне Россия стоит на 89 месте - страна преодолела две позиции в сравнении с 2016 годом.