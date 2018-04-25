Армия и оружие

Константин Большаков
25 Апреля, 2018 14:53

Военные показали обломки «умных» американских ракет

Обломки ракет.
Источник: Ria.ru
#Сирия

#ракеты
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.

Этими ракетами бомбили Сирию две недели назад.

В Генштабе РФ продемонстрировали обломки крылатых ракет, которыми была обстреляна Сирии. Атака, напомним, проводилась США их союзниками – Великобританией и Францией. Незадолго до этого американский президент пригрозил выпустить по стране «новые, умные ракеты», и вот теперь обломки этого оружия находятся в России.

Как заявил специалист Генштаба в области ПВО Сергей Безногих, на выставке показаны элементы крылатых ракет американского производства «Томагавк», а также английские и французские ракеты.

На стенде демонстрируются не только части самих ракет, но и их двигатели, и космические радионавигационные системы.

- Хорошее состояние элементов и отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии средств ПВО на крылатые ракеты, - отметил представитель Генштаба.

Напомним, атака на Сирию была произведена западными странами ранним утром 14 апреля. Всего было выпущено 105 ракет, при этом по данным российских военных, лишь 22 из них достигли цели.

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