Армия и оружие

Константин Большаков
25 Апреля, 2018 12:57

Военные открестились от С-300 в Сирии

С-300.
Источник: Discred.ru
#Сирия
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.

Источник заявил, что ЗРК пока не поставлены арабской республике.

Источник из военно-дипломатического круга опроверг заявления о том, что российские ЗРК С-300 уже месяц находятся в Сирии. Так он прокомментировал слова посла САР в РФ о том, что ракетно-зенитные комплексы размещены на территории ближневосточной страны.

- Российской зенитно-ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет, - заявил источник.

По его словам, в настоящий момент сирийские военные располагают как советскими системами ПРО, так и современными российскими разработками «Панцирь». Источник утверждает, что все они «эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США».

Ранее посол Сирии в РФ заявлял, что С-300 уже вот как месяц находятся в САР. Так он ответил на вопрос о сроках поставки ЗРК Дамаску.

Напомним, российские чиновники и военные задумались о поставках С-300 в Сирию после атаки США и союзников в ночь на 14 апреля. Однако в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, находясь в Пекине, что этот вопрос ещё не решён.

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