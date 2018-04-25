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Виктория Грей
25 Апреля, 2018 09:50
Панарин не сыграет за сборную России на Чемпионате Мира по хоккею
Артемий Панарин.
Источник: scoopnest.com
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.
Чемпионат Мира состоится в Дании с 4 по 20 мая 2018 года
Агент Артемия Панарина Дэн Мильштейн сообщил, что нападающий «Коламбуса» не сможет помочь сборной России в предстоящем чемпионате.
По данным Мильштейна, врачи запретили россиянину играть за сборную из-за травмы колена.
Стоит отметить, что «Коламбус» выбыл из плей-офф Кубка Стенли, проиграв «Вашингтону» со счётом 2:4. Панарин набрал в шести матчах серии 7 очков.
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