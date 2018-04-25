Панарин не сыграет за сборную России на Чемпионате Мира по хоккею

Чемпионат Мира состоится в Дании с 4 по 20 мая 2018 года

Агент Артемия Панарина Дэн Мильштейн сообщил, что нападающий «Коламбуса» не сможет помочь сборной России в предстоящем чемпионате.

По данным Мильштейна, врачи запретили россиянину играть за сборную из-за травмы колена.

Стоит отметить, что «Коламбус» выбыл из плей-офф Кубка Стенли, проиграв «Вашингтону» со счётом 2:4. Панарин набрал в шести матчах серии 7 очков.