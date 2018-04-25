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Константин Большаков
25 Апреля, 2018 09:14
Москвичам не дадут купить пиво даже накануне матчей ЧМ-2018
Кубок мира по футболу.
Источник: Kazanreporter.ru
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.
Жители и гости столицы испытают трудности, если пожелают купить спиртное.
Власти города Москвы планируют ограничить продажу спиртного не только в день проведения матчей чемпионата мира по футболу, но и накануне. О таких планах заявил заместитель главы департамента региональной безопасности столицы Кирилл Малышкин.
По его словам, чиновники уже определили границы территорий, в пределах которых за день до игры и в день матча будет запрещена продажа и употребление алкоголя, продажа напитков в стеклянной таре. Это коснётся и заведений общественного питания, уточнил Малышкин.
При этом ранее власти планировали ограничить продажу спиртных напитков лишь в день проведения футбольных игр. Кирилл Малышкин добавил также, что разработан план помощи нетрезвым болельщикам. В частности, уже определены больницы, куда будут доставлять пьяных фанатов в случае проблем со здоровьем.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует в 11 городах России уже 14 июня.
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