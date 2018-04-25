Госдума разрешила курить в аэропортах

Запрет действовал почти пять лет.

Курилки в российских аэропортах могут вернуть уже в ближайшее время. Член комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству поддержали соответствующий законопроект, который разрешает оборудовать на территории аэропортов специальные помещения для курильщиков.

Как заключил комитет, принять закон возможно в первом чтении. Инициатором данного предложения является депутат Сергей Боярский. В ноябре 2017 года он внёс в Госдуму законопроект, допускающий курение табака в специально отведённых изолированных помещениях аэропортов.

Напомним, закон о запрете курения в общественных местах вступил в России в 2013 году. Тогда было полностью запрещено курить в аэропортах и других территориях.