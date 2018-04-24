Армия и оружие

Константин Большаков
25 Апреля, 2018 07:48

Трамп объявил о намерении вывести американские войска из Сирии

Дональд Трамп с американским военным.
Источник: Cont.ws
#Трамп

#Сирия

#война
Вашингтон, 25 Апреля - DIXINEWS.

Солдат пора вернуть домой, считает президент Штатов.

Во вторник, 23 апреля, президент США Дональд Трамп принимал своего французского коллегу Эммануэля Макрона. После официальных мероприятий по случаю приезда высокопоставленного гостя, лидеры стран вышли к журналистам с совместной пресс-конференцией.

Трамп ответил на вопрос о том, собирается ли он выводить американские войска из Сирийской Арабской Республики.

- Я бы хотел уйти оттуда, - заявил президент США. – Я бы хотел вернуть наших невероятных воинов обратно домой.

Однако точных или даже примерных сроков Дональд Трамп не озвучил. Ранее американский лидер уже заявлял о том, что войска США не останутся в Сирии «бесконечно». По его словам, в Сирии имеется небольшой военный контингент американских военных, которые борются с тем, что осталось от террористов.

Напомним, 14 апреля США и союзники нанесли авиаудары по Сирии. Причиной стало якобы использование войсками правительства Башара Асада химического оружия в городе Дума. Доказательств этого по-прежнему нет. Москва резко осудила действия Вашингтона.

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