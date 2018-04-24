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Константин Большаков
25 Апреля, 2018 06:36
Сенатор предложил россиянам лечиться аскорбинкой и марганцовкой
Аскорбиновая кислота.
Источник: irecommend.ru
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.
По мнению чиновника, запрет на ввоз зарубежных лекарств не подкосит медицинскую систему страны.
Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что россияне могут лечиться аскорбиновой кислотой и марганцовкой. Такое предложение Лисовский озвучил на фоне сообщений, что в Госдуме рассмотрят законопроект об ответных санкциях против США, в том числе, о запрете на ввоз зарубежных лекарств, которым есть аналоги в РФ.
- Что-то я не видел, чтобы марганцовочку рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала, - сказал сенатор.
По мнению Лисовского, малообеспеченные россияне покупают лекарства, рекламируемые по телевидению, в результате чего только усугубляют заболевания, а затем государству приходится их лечить.
Это уже не первое неоднозначное высказывание российских чиновников на тему запрета иностранных лекарств. Так, ранее вице-спикер Пётр Толстой предложил заменить американские препараты боярышником и отваром из коры дуба.
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