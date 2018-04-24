Политика

Константин Большаков
25 Апреля, 2018 06:36

Сенатор предложил россиянам лечиться аскорбинкой и марганцовкой

Аскорбиновая кислота.
Источник: irecommend.ru
#сенатор

#лекарства

#Лисовский
Москва, 25 Апреля - DIXINEWS.

По мнению чиновника, запрет на ввоз зарубежных лекарств не подкосит медицинскую систему страны.

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что россияне могут лечиться аскорбиновой кислотой и марганцовкой. Такое предложение Лисовский озвучил на фоне сообщений, что в Госдуме рассмотрят законопроект об ответных санкциях против США, в том числе, о запрете на ввоз зарубежных лекарств, которым есть аналоги в РФ.

- Что-то я не видел, чтобы марганцовочку рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала, - сказал сенатор.

По мнению Лисовского, малообеспеченные россияне покупают лекарства, рекламируемые по телевидению, в результате чего только усугубляют заболевания, а затем государству приходится их лечить.

Это уже не первое неоднозначное высказывание российских чиновников на тему запрета иностранных лекарств. Так, ранее вице-спикер Пётр Толстой предложил заменить американские препараты боярышником и отваром из коры дуба.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
СМИ подозревают сенатора Рауфа Арашукова в связях с криминальным миром
Читайте в рубрике:
Кремль не увидел параллелей между Майданом и событиями в Ереване
Кадыров решил посадить Трампа и Меркель
России передали ответы по делу Скрипаля

В Кемерове благодаря пятерым подросткам задержан грабитель, напавший в лифте на местную жительницу
В Ереване празднуют отставку премьер-министра Саргсяна
Вода и туман защищают от жары питомцев зоопарка в Индии
«Я был не прав»: Серж Саргсян ушел на фоне массовых протестов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Челябинской области получил 8 лет «строгача» за продажу наркотиков
Москва, 25 Апреля, 09:50.
Панарин не сыграет за сборную России на Чемпионате Мира по хоккею
Красноярск, 25 Апреля, 09:41.
В мэрии Красноярска произошли перестановки
Уфа, 25 Апреля, 09:31.
Уфимская ДПС массово проверяет водителей на въезде в город
Москва, 25 Апреля, 09:14.
Москвичам не дадут купить пиво даже накануне матчей ЧМ-2018
Екатеринбург, 25 Апреля, 09:07.
В Свердловской области с апрельским снегом на дорогах борется спецтехника
Екатеринбург, 25 Апреля, 09:03.
В Нижнем Тагиле шестиклассник выпал из окна школы
Новосибирск, 25 Апреля, 08:52.
Новосибирцам запретили разводить костры в лесах
Новосибирск, 25 Апреля, 08:47.
Травников хочет сделать из Новосибирской области образцовый регион
Красноярск, 25 Апреля, 08:28.
Католики просят передать им органный зал Красноярска в безвозмездную собственность
Москва, 25 Апреля, 08:22.
Госдума разрешила курить в аэропортах
Вашингтон, 25 Апреля, 07:48.
Трамп объявил о намерении вывести американские войска из Сирии
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия