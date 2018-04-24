Политика

Константин Большаков
24 Апреля, 2018 16:23

Кремль не увидел параллелей между Майданом и событиями в Ереване

Протесты в Ереване.
Источник: Dw.com
#Песков

#Ереван

#протесты
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.

По мнению российских властей, сравнивать смену власти в Украине и Армении нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать смену власти в Армении с событиями в Украине, так называемым «Евромайданом». По словам Пескова, между произошедшим вряд ли можно проводить параллели, однако в Кремле продолжают следить за развитием ситуации в Ереване.

- Могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно, - сказал Песков.

Несмотря на то, что смена власти в Армении прошла под влиянием уличных демонстраций, Ереван не идёт по пути дестабилизации, добавил представитель Кремля. Он также напомнил, что Армения остаётся важным партнёром для России, а происходящее внутри страны – «дело наших армянских друзей».

Напомним, акции протеста начались в Ереване 13 апреля, когда премьер-министром, фактически главой государства по армянским законам, стал бывший президент Серж Саргсян. В понедельник, 23 апреля, из-за давления протестующих премьер Армении подал в отставку. Вместе с ним ушёл весь состав кабинета министров.

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