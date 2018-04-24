Политика

Константин Большаков
24 Апреля, 2018 13:58

Кадыров решил посадить Трампа и Меркель

Рамзан Кадыров.
Источник: Grozniy.bezformata.ru
#Кадыров

#Трамп

#Меркель

#Сирия
Грозный, 24 Апреля - DIXINEWS.

Лидерам западных стран лучше не появляться в Чеченской республике, заявил её глава.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире федерального телеканала пригрозил американскому президенту Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель тюрьмой. Такое заявление чеченский лидер сделал на фоне заявлений западных чиновников, которые не исключили новых антироссийских санкций.

- Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель и всех остальных, - заявил Кадыров. – Если они приедут в республику, мы их сразу задержим и посадим.

Также Кадыров добавил, что если счета западных политиков появятся в Чечне, то будут сразу же заблокированы. Говоря о ситуации в Сирии, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Запад пытается таким образом давить на Россию.

- Мы готовы выполнить приказ любой сложности – как верховный главнокомандующий скажет, так и будет, - подчеркнул Кадыров, уточнив, что сейчас в Сирии уже находятся чеченские военные, обеспечивающие безопасность некоторых территорий.

Глава Чеченской республики в очередной раз отметил, что готов сложить с себя полномочия руководителя региона и защищать родину как воин, если потребуется.

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