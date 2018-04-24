ГИБДД намерена изменить правила сдачи экзамена по вождению

Нововведения анонсировал главный дорожный полицейский страны.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что инспекция предложила изменить правила проведения экзаменов по вождению. Речь идёт об объединении в практическом экзамене сразу две его части – площадку и город.

Как считает Черников, единый экзамен позволяет лучше оценить уровень владения водителем навыками вождения в реальных условиях. При этом глава Госавтоинспекции уверен, что внутренних экзаменов в автошколах достаточно для проверки навыков, но проблемы у начинающих автомобилистов начинаются именно в потоке машин, когда они впервые самостоятельно оказываются в городе за рулём.

- Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединённый экзамен с элементами площадки, - сказал Михаил Черников.

Также глава ГИБДД выразил надежду, что новый единый экзамен позволит повысить уровень подготовки водителей и снизить аварийность на дорогах.

Предложение Госавтоинспекции уже направлено в министерство образования и науки. Окончательное решение о едином экзамене может быть принято к концу текущего года.