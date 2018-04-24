Власть

Константин Большаков
24 Апреля, 2018 12:50

ГИБДД намерена изменить правила сдачи экзамена по вождению

Экзамен по вождению.
Источник: Kazakbol.com
#ГИБДД

#автошколы

#водители
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.

Нововведения анонсировал главный дорожный полицейский страны.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что инспекция предложила изменить правила проведения экзаменов по вождению. Речь идёт об объединении в практическом экзамене сразу две его части – площадку и город.

Как считает Черников, единый экзамен позволяет лучше оценить уровень владения водителем навыками вождения в реальных условиях. При этом глава Госавтоинспекции уверен, что внутренних экзаменов в автошколах достаточно для проверки навыков, но проблемы у начинающих автомобилистов начинаются именно в потоке машин, когда они впервые самостоятельно оказываются в городе за рулём.

- Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединённый экзамен с элементами площадки, - сказал Михаил Черников.

Также глава ГИБДД выразил надежду, что новый единый экзамен позволит повысить уровень подготовки водителей и снизить аварийность на дорогах.

Предложение Госавтоинспекции уже направлено в министерство образования и науки. Окончательное решение о едином экзамене может быть принято к концу текущего года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Хабаровске 16-летний подросток погиб под колёсами поезда
Пьяные судьи смогут спокойно ездить по дорогам городов
Российская орбитальная станция может стать альтернативой МКС
Читайте в рубрике:
Законопроект Госдумы о запрете иностранных лекарств жёстко раскритиковали
Правительство повысило стоимость госуслуг для автовладельцев
Аксёнов озвучил сроки запуска автомобильного движения на Крымском мосту

Ягодицы Ким Кардашьян назвали национальной проблемой Бразилии
Израиль расследует убийство безоружного палестинского подростка
Россияне высказались за усиление контроля над медициной
Из рыбьей кожи в Мексике научились делать обувь и сумки
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учёные помогут Собянину модернизировать Москву
Грозный, 24 Апреля, 13:58.
Кадыров решил посадить Трампа и Меркель
Санкт-Петербург, 24 Апреля, 13:22.
На 9 мая в Питере появится легендарный советский танк
Новосибирск, 24 Апреля, 13:10.
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы Росрезерва
Нижний Новгород, 24 Апреля, 13:00.
Благоустройство у стадиона "Нижний Новгород" завершат уже к 1 мая
Москва, 24 Апреля, 12:50.
ГИБДД намерена изменить правила сдачи экзамена по вождению
Санкт-Петербург, 24 Апреля, 12:25.
В ночном пожаре погиб пожилой житель Гатчины
Волгоград, 24 Апреля, 11:52.
Бесплатным могут сделать вход на финал Кубка России в Волгограде
Волгоград, 24 Апреля, 10:57.
Озвучены сроки запуска всех фонтанов Волжского
Москва, 24 Апреля, 10:50.
«Спартак» потерпел поражение от грозненского «Ахмата»
Москва, 24 Апреля, 10:38.
России передали ответы по делу Скрипаля
Волгоград, 24 Апреля, 10:19.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волгограде сочли необходимым
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия