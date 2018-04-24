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Константин Большаков
24 Апреля, 2018 12:50
ГИБДД намерена изменить правила сдачи экзамена по вождению
Экзамен по вождению.
Источник: Kazakbol.com
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.
Нововведения анонсировал главный дорожный полицейский страны.
Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что инспекция предложила изменить правила проведения экзаменов по вождению. Речь идёт об объединении в практическом экзамене сразу две его части – площадку и город.
Как считает Черников, единый экзамен позволяет лучше оценить уровень владения водителем навыками вождения в реальных условиях. При этом глава Госавтоинспекции уверен, что внутренних экзаменов в автошколах достаточно для проверки навыков, но проблемы у начинающих автомобилистов начинаются именно в потоке машин, когда они впервые самостоятельно оказываются в городе за рулём.
- Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединённый экзамен с элементами площадки, - сказал Михаил Черников.
Также глава ГИБДД выразил надежду, что новый единый экзамен позволит повысить уровень подготовки водителей и снизить аварийность на дорогах.
Предложение Госавтоинспекции уже направлено в министерство образования и науки. Окончательное решение о едином экзамене может быть принято к концу текущего года.
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