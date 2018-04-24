«Спартак» потерпел поражение от грозненского «Ахмата»

23 апреля 2018 года состоялся 27-ой тур Чемпионата России по футболу.

Матч, который прошёл на стадионе «Спартак» в Москве, завершился со счётом 3:1 в пользу ФК «Ахмат» из Грозного.

Голы у «Ахмата» отправили в створ ворот соперников Магомед Митришев на 11 минуте матча, Исмаэл Силва Лима на 23-ей минуте матча и Бернард Бериша на 50 минуте. У «Спартака» отличился Луис Адриано, забив единственный гол за матч на 86 минуте.

В результате сыгранных игр, «Спартак» спустился на третье место в турнирной таблице РФПЛ с 50 очками. На втором месте «ЦСКА», ну а лидирует «Локомотив», у которых на счету 57 очков.

Футбольный клуб «Ахмат» благодаря последнему выигрышу поднялся на десятое место и у них 34 очка.