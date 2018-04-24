Политика

Константин Большаков
24 Апреля, 2018 10:38

России передали ответы по делу Скрипаля

Эмблема ОЗХО.
Источник: News.liga.net
#Скрипаль

#ОЗХО

#Лондон
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.

Сейчас наши специалисты внимательно изучают полученную информацию.

Великобритания передала российской стороне ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в постпредстве РФ при организации по запрещению химического оружия.

Как стало известно, информация была передана накануне вечером, 23 апреля.

- В настоящее время мы изучаем полученные материалы, - добавили в постпредстве.

Однако более подробной информации российские специалисты не предоставили, а комментировать содержание ответов отказались. Насколько известно, у России был список вопросов по делу Скрипалей, который передали британской стороне в середине апреля.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей отравили 4 марта в британском городе Солсбери. По версии Лондона, в произошедшем виновна Москва. После этого последовал скандал с высылкой дипломатов с обеих сторон.

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