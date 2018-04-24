|
Константин Большаков
24 Апреля, 2018 10:38
России передали ответы по делу Скрипаля
Эмблема ОЗХО.
Источник: News.liga.net
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.
Сейчас наши специалисты внимательно изучают полученную информацию.
Великобритания передала российской стороне ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в постпредстве РФ при организации по запрещению химического оружия.
Как стало известно, информация была передана накануне вечером, 23 апреля.
- В настоящее время мы изучаем полученные материалы, - добавили в постпредстве.
Однако более подробной информации российские специалисты не предоставили, а комментировать содержание ответов отказались. Насколько известно, у России был список вопросов по делу Скрипалей, который передали британской стороне в середине апреля.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей отравили 4 марта в британском городе Солсбери. По версии Лондона, в произошедшем виновна Москва. После этого последовал скандал с высылкой дипломатов с обеих сторон.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия