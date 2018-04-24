ВЦИОМ выяснили уровень поддержки Telegram среди россиян

Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос по теме блокировки мессенджера Telegram.

По информации специалистов, около четверти опрошенных россиян посчитали необходимым сохранить доступ к приложению на территории страны. При этом 64 процента высказались против работы мессенджера.

"Для 64% опрошенных "интернетчиков" не важен вопрос доступности Telegram в России (в том числе 43% — "совершенно не важно"). Возможность общения через мессенджер считают актуальной для российских пользователей 24% (эта доля заметно выше среди 18-24-летних — 45%)", - гласят материалы ВЦИОМ.

Согласно мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, обстановка вокруг блокировки Telegram политизирована. Он полагает, что достаточно малая часть населения РФ посчитала значимым вопрос о блокировке мессенджера.

Напомним, что Telegram официально заблокирован в Российской Федерации 16 апреля судом по обращению Роскомнадзора. Представители мессенджера решили не делиться ключами для дешифровки данных со спецслужбами, что противоречит законодательству страны.