Общество

Станислав Сикорский
24 Апреля, 2018 09:21

ВЦИОМ выяснили уровень поддержки Telegram среди россиян

Мессенджер Telegram.
Источник: Sputnik
#Роскомнадзор

#суд

#опрос
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.

Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос по теме блокировки мессенджера Telegram.

По информации специалистов, около четверти опрошенных россиян посчитали необходимым сохранить доступ к приложению на территории страны. При этом 64 процента высказались против работы мессенджера.

"Для 64% опрошенных "интернетчиков" не важен вопрос доступности Telegram в России (в том числе 43% — "совершенно не важно"). Возможность общения через мессенджер считают актуальной для российских пользователей 24% (эта доля заметно выше среди 18-24-летних — 45%)", - гласят материалы ВЦИОМ.

Согласно мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, обстановка вокруг блокировки Telegram политизирована. Он полагает, что достаточно малая часть населения РФ посчитала значимым вопрос о блокировке мессенджера.

Напомним, что Telegram официально заблокирован в Российской Федерации 16 апреля судом по обращению Роскомнадзора. Представители мессенджера решили не делиться ключами для дешифровки данных со спецслужбами, что противоречит законодательству страны.

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