Лавров назвал G7 русофобами и обвинил США в развале Сирии

По его мнению, только так можно охарактеризовать итоги встречи глав МИД стран G7.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал результаты переговоров глав МИД стран «Большой семёрки» русофобией. По словам Лавров, у G7 «не осталось серьёзных вопросов на повестке дня», если они решили создать специальную группу для наблюдения за действиями России.

- Русофобская подоплёка там очевидна, к сожалению, по этой русофобской и очень сколькой линии пошли и те страны «семёрки», которые заверяют нас, что не разделяют попыток изолировать Россию, - резюмировал министр.

Выступая перед коллегами из стран ШОС, Лавров напомнил, что все серьёзные проблемы на сегодняшний день решаются в формате «Большой двадцатки».

Помимо этого глава российского МИД выразил уверенность, что США не собираются покидать территорию Сирии. Лавров отметил, что при поддержке Франции американцы обустраиваются на восточном берегу Евфрата.

- Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, тогда как США нас заверяли, что их единственная цель – изгнать из САР террористов, - добавил Лавров.