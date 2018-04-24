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Константин Большаков
24 Апреля, 2018 09:29
Лавров назвал G7 русофобами и обвинил США в развале Сирии
Сергей Лавров.
Источник: Topwar.ru
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.
По его мнению, только так можно охарактеризовать итоги встречи глав МИД стран G7.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал результаты переговоров глав МИД стран «Большой семёрки» русофобией. По словам Лавров, у G7 «не осталось серьёзных вопросов на повестке дня», если они решили создать специальную группу для наблюдения за действиями России.
- Русофобская подоплёка там очевидна, к сожалению, по этой русофобской и очень сколькой линии пошли и те страны «семёрки», которые заверяют нас, что не разделяют попыток изолировать Россию, - резюмировал министр.
Выступая перед коллегами из стран ШОС, Лавров напомнил, что все серьёзные проблемы на сегодняшний день решаются в формате «Большой двадцатки».
Помимо этого глава российского МИД выразил уверенность, что США не собираются покидать территорию Сирии. Лавров отметил, что при поддержке Франции американцы обустраиваются на восточном берегу Евфрата.
- Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, тогда как США нас заверяли, что их единственная цель – изгнать из САР террористов, - добавил Лавров.
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