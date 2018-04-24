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Константин Большаков
24 Апреля, 2018 09:00
Шойгу обвинил США в организации гонки вооружений
Сергей Шойгу в Китае.
Источник: Bannedbook.org
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.
Министр считает, что так Вашингтон хочет оставаться доминирующей страной в мире.
Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Китае, заявил, что Соединённые Штаты Америки подталкивают мир к гонке вооружений. Связано это, по мнению Шойгу, с тем, что мир постепенно переходит к многополярной системе, а США, желая «сохранить роль гегемона в международных делах» используют любые средства, в том числе военные, чтобы втянуть страны в эту гонку.
- Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, - подчеркнул Сергей Шойгу.
Министр обороны России также обвинил Белый дом в стремлении переписать важнейшие международные договорённости, в том числе решения ООН. Военная мощь, считает Шойгу, нужна США лишь в качестве инструмента коррекции не устраивающих их тенденций.
Кроме того, министр прокомментировал недавние ракетные удары по Сирии, нанесённые США и их союзниками, назвав их нарушением всех международных норм.
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