Шойгу обвинил США в организации гонки вооружений

Министр считает, что так Вашингтон хочет оставаться доминирующей страной в мире.

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Китае, заявил, что Соединённые Штаты Америки подталкивают мир к гонке вооружений. Связано это, по мнению Шойгу, с тем, что мир постепенно переходит к многополярной системе, а США, желая «сохранить роль гегемона в международных делах» используют любые средства, в том числе военные, чтобы втянуть страны в эту гонку.

- Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, - подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны России также обвинил Белый дом в стремлении переписать важнейшие международные договорённости, в том числе решения ООН. Военная мощь, считает Шойгу, нужна США лишь в качестве инструмента коррекции не устраивающих их тенденций.

Кроме того, министр прокомментировал недавние ракетные удары по Сирии, нанесённые США и их союзниками, назвав их нарушением всех международных норм.