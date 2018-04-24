|
Константин Большаков
24 Апреля, 2018 08:35
«Большая семёрка» объявила о новых антироссийских санкциях
Флаги стран "Большой семёрки".
Источник: Telegraf.com.ua
Москва, 24 Апреля - DIXINEWS.
Такое заявление сделано по итогам встречи глав МИД стран.
Главы министерств иностранных дел «Большой семёрки» в совместном заявлении озвучили готовность ввести новые санкции против России. Как отметили представители стран G7, сроки экономических ограничительных мер в отношении нашей страны зависят от выполнения Минских соглашений по Донбассу.
В «Большой семёрке» заверили, что санкции снимут, как только РФ выполнит свои обязательства, но при этом предупредили об очередных ограничениях, «если этого потребуют действия России».
Напомним, в понедельник, 23 апреля, в G7 решили создать спецгруппу, члены которой займутся изучением действий РФ.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия