«Большая семёрка» объявила о новых антироссийских санкциях

Такое заявление сделано по итогам встречи глав МИД стран.

Главы министерств иностранных дел «Большой семёрки» в совместном заявлении озвучили готовность ввести новые санкции против России. Как отметили представители стран G7, сроки экономических ограничительных мер в отношении нашей страны зависят от выполнения Минских соглашений по Донбассу.

В «Большой семёрке» заверили, что санкции снимут, как только РФ выполнит свои обязательства, но при этом предупредили об очередных ограничениях, «если этого потребуют действия России».

Напомним, в понедельник, 23 апреля, в G7 решили создать спецгруппу, члены которой займутся изучением действий РФ.