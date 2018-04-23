Политика

Константин Большаков
23 Апреля, 2018 16:01

Путин заявил Макрону об ухудшении ситуации в Сирии после авиаударов

Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Источник: dixinews.ru
#Путин

#Макрон

#Сирия
Москва, 23 Апреля - DIXINEWS.

Стороны обсудили сложившееся положение в арабской республике.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», стороны обсудили ситуацию в Сирии после авиаударов западной коалиции во главе с США.

Путин заявил Макрону, что ракетно-бомбовые удары, нанесённые американцами и их союзниками по САР, являются грубейшим нарушением международного права. Кроме того, российский лидер отметил ухудшение ситуации в стране после атаки.

- С российской стороны подчёркнуто, что эта акция привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса, - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также стороны подчеркнули важность проведения миссии экспертов организации по запрету химического оружия в городе Дума и договорились в будущем продолжить совместную работу с целью возобновления мирных переговоров между противоборствующими сторонами в Сирии.

В Кремле напомнили, что в мае 2018 года Эммануэль Макрон приедет в Россию, в связи с чем Путин обсудил с ним актуальные вопросы российско-французских отношений.

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