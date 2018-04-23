Кремль отреагировал на акции протеста в Ереване

Российские власти дали первые комментарии по поводу происходящего в Армении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, проходящие сейчас в столице Армении Ереване. По словам Пескова, всё это – дело самих армянских властей и граждан.

- Это исключительно внутреннее дело Армении, - подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля признал, что Москва внимательно следит за происходящим в Ереване и тем, как развивается ситуация. Песков напомнил, что Армения – ближайший союзник России, с которым у нашей страны самые тесные отношения.

- Для нас чрезвычайно важна эта страна, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, - добавил Песков.

Напомним, протесты в Ереване вспыхнули после того, как экс-президент страны Серж Саргсян был назначен премьер-министров Армении, фактически, лидером государства после недавних нововведений в армянском законодательстве.

По последней информации, растиражированной рядом СМИ, к протестующим присоединились люди в военной форме, называющие себя военнослужащими ВС Армении.