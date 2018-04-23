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Константин Большаков
23 Апреля, 2018 14:01
Кремль отреагировал на акции протеста в Ереване
Протесты в Ереване.
Источник: Twitter.com
Москва, 23 Апреля - DIXINEWS.
Российские власти дали первые комментарии по поводу происходящего в Армении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, проходящие сейчас в столице Армении Ереване. По словам Пескова, всё это – дело самих армянских властей и граждан.
- Это исключительно внутреннее дело Армении, - подчеркнул Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля признал, что Москва внимательно следит за происходящим в Ереване и тем, как развивается ситуация. Песков напомнил, что Армения – ближайший союзник России, с которым у нашей страны самые тесные отношения.
- Для нас чрезвычайно важна эта страна, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, - добавил Песков.
Напомним, протесты в Ереване вспыхнули после того, как экс-президент страны Серж Саргсян был назначен премьер-министров Армении, фактически, лидером государства после недавних нововведений в армянском законодательстве.
По последней информации, растиражированной рядом СМИ, к протестующим присоединились люди в военной форме, называющие себя военнослужащими ВС Армении.
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