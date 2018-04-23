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Константин Большаков
23 Апреля, 2018 12:18

Законопроект Госдумы о запрете иностранных лекарств жёстко раскритиковали

Алексей Эрлих.
Источник: daily.afisha.ru
#санкции

#ГосДума

#лекарства
Москва, 23 Апреля - DIXINEWS.

Такой ответ на санкции США может усугубить ситуацию среди пациентов, нуждающихся в определённых лекарственных средствах.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих опубликовал открытое письмо, в котором призвал депутатов Государственной думы РФ исключить из законопроекта об ответных санкциях пункт о запрете на ввоз лекарств зарубежного производства.

По словам Эрлиха, инициатива, предложенная, в том числе, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, о запрете импорта только тех иностранных препаратов, которым есть отечественные аналоги, больные люди всё равно пострадают. Эрлих утверждает, такие категории пациентов вынуждены пользоваться лишь определёнными препаратами и не могут заменить их на другие.

В большинстве своём это пациенты с тяжёлыми и редкими заболеваниями, пишет специалист.

- Они могут погибнуть без своих лекарств, - уверен Алексей Эрлих.

Кроме того, доктор медицинских наук называет «любой запрет на любые лекарства – бесчеловечным». В связи с этим Эрлих призывает депутатов не принимать закон об ответных санкциях, пока в нём присутствует пункт о лекарственных препаратах.

Напомним, закон о контрсанкциях в Госдуму внесли, помимо Володина, лидеры четырёх думских фракций в ответ на новые ограничительные меры со стороны США.

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