Спорт

Виктория Грей
23 Апреля, 2018 11:15

Трёхкратным обладателем Кубка Гагарина стал хоккейный клуб «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов и хоккеисты «Ак Барс» с Кубком Гагарина.
Источник: bolshoisport.ru
#КубокГагарина

#ЦСКА-АкБарс

#хоккей
Казань, 23 Апреля - DIXINEWS.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли матч с «ЦСКА», проходивший 22 апреля, с минимальным счётом 1:0.

Хоккейный клуб «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выиграли финальную серию турнира у московского «ЦСКА».

Победную шайбу в матче прошедшем накануне на «Татнефть-Арене» забросил канадский нападающий Роб Клинкхаммер на 42-й минуте. В результате, счет в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу казанских ребят.

Стоит отметить, что две первые игры «Ак Барс» выиграли у «ЦСКА» с одинаковым счётом 2:1. Две следующие игры проходили в Москве, одну из которых выиграл московский клуб в овертайме со счётом 3:2, а вторую казанский клуб -3:1.

Ранее хоккейный клуб «Ак Барс» становился обладателем трофея в 2009 и 2010 годах.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
«Ак Барс» одержал третью победу над «ЦСКА» в Кубке Гагарина
Читайте в рубрике:
Международная федерация футбола начала расследование по итогам матча Россия-Франция
Конор Макгрегор разгромил автобус российского бойца
Сегодня ЦСКА сыграет первый четвертьфинальный матч Лиги Европы

В Казани разработали приложение, блокирующее музыку у железной дороги
СКР расследует дело об аварии с автобусом под Тверью
В Афинах облили краской посольство Франции из за ударов по Сирии
Регионы России оказались во власти погодных аномалий
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил Макрону об ухудшении ситуации в Сирии после авиаударов
Уфа, 23 Апреля, 15:18.
Жительница Башкирии попросила Путина помочь с капремонтом её дома
Нефтекамск, 23 Апреля, 15:15.
В Нефтекамске произошло страшное смертельное ДТП
Воронеж, 23 Апреля, 14:35.
Гусев порадовался единству воронежцев на субботнике
Самара, 23 Апреля, 14:27.
В Самару прибыли мощи Марии Магдалины и часть Креста Господня
Москва, 23 Апреля, 14:17.
В результате урагана ещё трое человек находятся в больницах Подмосковья
Москва, 23 Апреля, 14:01.
Кремль отреагировал на акции протеста в Ереване
Красноярск, 23 Апреля, 14:00.
Красноярские школы ввели дополнительные виды спорта на уроках физкультуры
Самара, 23 Апреля, 13:43.
Самара защитилась от кибератак во время ЧМ по футболу
Казань, 23 Апреля, 13:23.
Озвучены задачи Экспортного совета в Татарстане
Воронеж, 23 Апреля, 13:15.
Александр Поветкин посетит Воронеж
Екатеринбург, 23 Апреля, 12:44.
В Екатеринбурге может появиться новый жилкомплекс с 30-этажками
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия