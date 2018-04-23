Трёхкратным обладателем Кубка Гагарина стал хоккейный клуб «Ак Барс»

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли матч с «ЦСКА», проходивший 22 апреля, с минимальным счётом 1:0.

Хоккейный клуб «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выиграли финальную серию турнира у московского «ЦСКА».

Победную шайбу в матче прошедшем накануне на «Татнефть-Арене» забросил канадский нападающий Роб Клинкхаммер на 42-й минуте. В результате, счет в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу казанских ребят.

Стоит отметить, что две первые игры «Ак Барс» выиграли у «ЦСКА» с одинаковым счётом 2:1. Две следующие игры проходили в Москве, одну из которых выиграл московский клуб в овертайме со счётом 3:2, а вторую казанский клуб -3:1.

Ранее хоккейный клуб «Ак Барс» становился обладателем трофея в 2009 и 2010 годах.