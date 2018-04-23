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Константин Большаков
23 Апреля, 2018 10:14
В Ульяновской области решили вернуть Ленинскую премию
Сергей Морозов.
Источник: facebook.com
Ульяновск, 23 Апреля - DIXINEWS.
Глава региона уже подписал необходимые документы.
В Ульяновской области, на родине первого вождя СССР Владимира Ульянова (Ленина), возрождается Ленинская премия. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Морозов.
- Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории, - заявил Морозов. – Поэтому я объявил о возрождении Ленинской премии и подписал указ о губернаторской премии имени В. И. Ленина.
По словам главы Ульяновской области, премия будет присуждаться с 2020 года раз в 5 лет. Её смогут получить как отдельные лауреаты, так и коллективы.
Для получения Ленинской премии необходимо будет внести выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук, либо совершить достижения в литературе и сфере искусств. Разумеется, на территории Ульяновской области.
- Премия – это и важный элемент продвижения и популяризации достижений нашего региона, наших талантливых земляков, - добавил губернатор.
Вручать премию имени Ленина намерены 22 апреля, в день рождения вождя мирового пролетариата. Её размер составит 1 млн рублей.
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