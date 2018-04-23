США после атаки на Сирию отказались восстанавливать разрушенные районы

При этом американцы отмечают, что речь идёт лишь о районах, подконтрольных Асаду.

Высокопоставленный американский чиновник после встречи глав МИД стран «Большой семёрки» рассказал о финансировании Сирии для восстановления разрушенных районов страны. По его словам, Вашингтон не собирается направлять деньги в те районы, которые контролируют правительственные войска, подконтрольные президенты Сирии Башару Асаду.

- Мы не хотим, чтобы финансирование шло в районы, подконтрольные правительству Асада, - заявил представитель властей США.

Ранее Башар Асад озвучил сроки и стоимость восстановления Сирии. По его словам, для этого потребуется от 10 до 15 лет и не менее 400 млрд долларов.

Авиаудары по Сирии США, Франция и Великобритания нанесли ранним утром 14 апреля. Удары пришлись по объектам, где, предположительно, велись разработки химического оружия. Вашингтон обвиняет войска Асада в проведении химатаки в городе Дума.